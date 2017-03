Jongeman 'leent' auto van pa en maakt brokken

ELST - Een 18-jarige jongeman uit Elst is voorlopig niet 'on speaking terms' met zijn vader. Hij pakte zonder toestemming van zijn vader diens auto en maakte met drie anderen vervolgens een ritje. Met gevolgen.

Op de Dorpsstraat kwam er een einde aan de autorit. De wagen had een lantaarnpaal omvergereden en een andere paal met verkeersborden, vier fietsenrekken en een straatnaambord vernield. De straat lag bezaaid met grind.

De politie kreeg omstreeks 1.50 uur vrijdagnacht de melding van vernielingen en dat vier inzittenden er lopend vandoor waren gegaan. Een getuige wist de agenten te vertellen waar het kwartet uithing.

Flink wat drank

De 18-jarige Elstenaar bekende onmiddellijk dat hij de bestuurder was en dat hij de auto zonder toestemming van zijn vader had meegenomen. Hij bleek hij niet in het bezit van een rijbewijs en had tot overmaat van ramp gedronken. Het ademanalyseapparaat gaf 1,6 promille aan; dat is acht keer de toegestane hoeveelheid drank voor een beginnende bestuurder.

De man is aangehouden en krijgt proces-verbaal. De auto raakte beschadigd.