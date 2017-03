Plakoorlog: verkiezingsposter verwijderd met hogedrukspuit

LOCHEM - In verkiezingstijd gaat het er in sommige gemeentes scherp aan toe. In Lochem hebben de SP en de VVD een geschil om verkiezingsposters. De SP zou een te grote poster hebben en deze op sommige plekken over die van de liberalen heen hebben geplakt. De gemeente besloot de reclame-uiting met de hogedrukspuit te verwijderen.

Het is een kaal gezicht op de borden waar normaal de posters van alle verkiesbare politieke partijen prijken. In Lochem heeft de gemeente posters verwijderd vanwege een geschil tussen de SP en de VVD. Volgens het nieuwsmedium Lokaal Gelderland legt SP-voorzitter Tony Ribbers zich hier niet bij neer: hij plakt de posters binnenkort weer op. Ribbers was zaterdag niet bereikbaar voor commentaar.

Raadslid Niels Muller kent de SP-voorzitter goed. 'Als Tony zegt dat hij weer gaat plakken, dan kun je erop rekenen dat hij zich er dus niet bij neerlegt. De gemeente heeft al wel contact opgenomen met hem. Ik vind het ook terecht dat hij zich er niet bij neerlegt, omdat het vreemd is dat de gemeente posters verwijdert. Als ze nou het hele bord hadden volgeplakt en er geen ruimte voor anderen was, maar dat is ook weer niet zo.'

De VVD is verbolgen over de gang van zaken en is van plan een officiële klacht in te dienen bij het partijbureau van de socialisten.