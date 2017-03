Voetbal+ als alternatief voor G-voetbal

BEUNINGEN - Het enthousiasme spat ervan af bij Voetbal+ in Beuningen. Het is een alternatief voor G-voetbal, dat precies volgens de spelregels van de KNVB wordt gespeeld.

Voetbal+ wordt specifiek aangepast aan de beperkingen van de voetballertjes en is daarom bijvoorbeeld heel geschikt voor kinderen met ADHD, die moeilijk in een team kunnen functioneren.

'Wij proberen iedere spelers tijdens elke training en elke wedstrijd zijn spelmoment en zijn spelplezier te geven', verklaart initiatiefnemer Henri Bakhuis. 'Dit is bestemd voor voetballers die in een normaal team niet mee kunnen komen vanwege een geestelijke, lichamelijke of individuele beperking. Wij werken niet volgens de strakke regels van het G-voetbal. We vinden spelplezier belangrijker dan spelregels.'

'Sommige spelers krijgen een hesje aan, die mogen dan niet worden aangevallen in de wedstrijd. We begonnen twee jaar terug met vier voetballertjes. Er zijn er nu al 34 hier bij Beuningse Boys en steeds meer andere clubs zijn ook begonnen met teams.'