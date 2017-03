Jongeman loopt rond met pepperspray

Foto: Facebook/Politie Voorst

LOENEN - De politie heeft in Loenen een minderjarige jongeman uit Apeldoorn opgepakt. Hij was in het bezit van een busje pepperspray.

Hoewel pepperspray, zoals de politie op Facebook meldt, door veel mensen als een 'prima zelfverdedigingsmiddel' wordt beschouwd, is het bezit ervan verboden. De aanhouding was in de nacht van vrijdag op zaterdag. De jongen is meegenomen naar het cellencomplex in Apeldoorn voor verhoor.