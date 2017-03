Auto loopt schade op door brand

ARNHEM - Een brand heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto op de Sonsbeeksingel in Arnhem beschadigd.

Rond 1.45 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd. De politie kwam als eerste ter plaatse en bluste de eerste vlammen, waarna de brandweer de bluswerkzaamheden overnam.

Het voertuig heeft veel schade opgelopen en is geborgen door een bergingsbedrijf. Sporenonderzoek moet uitwijzen of de brand is aangestoken.