Henk de Jong: 'Zo mooi doorgaan bij De Graafschap'

Henk de Jong (midden) was in zijn nopjes met de 2-1 zege

DOETINCHEM - Henk de Jong sprak van een geweldige eerste helft die De Graafschap tegen NAC speelde. 'Na rust hadden we wat geluk.'

De Graafschap moet de vierde periode winnen om nog iets van het seizoen te maken. De eerste lastige horde werd vrijdagavond genomen. Trainer Henk de Jong was in zijn nopjes met de derde zege op rij. 'Ik heb het steeds gezegd, het gaat komen. We hebben echt een geweldige eerste helft gespeepd. Ik vind dat we deze overwinning echt hebben afgedwongen. Voor een groot deel misschien ook wel dankzij Bednarek, die ons fantastisch heeft gered in de tweede helft. Toen hebben we wat geluk gehad ook.'

De thuisploeg kreeg het na rust af en toe nog behoorlijk lastig, maar hield stand. 'Ons publiek heeft ons ook weer fantastisch gesteund. Ik hoop dat er volgende week tegen Jong Ajax 10 duizend mensen zitten. Dat kan maar zo. We gaan mooi zo door.'

'Alles wordt positiever'

De Jong zegt verandering te zien bij de club. 'Toen ik hier kwam waren er behoorlijk wat mensen die met een chagrijnig gezicht rondliepen. Dat zijn we langzaam aan het veranderen. Je ziet bij de club dat alles positiever wordt. Nou, daar moeten we naar toe.'