'Concertorganisator doet aangifte tegen Tim Hofman'

ARNHEM - Concertorganisator Lars Wisman heeft aangifte wegens smaad gedaan tegen televisiemaker Tim Hofman. De Arnhemmer zegt zakelijke schade te lijden door een item van Hofman op zijn online-show #BOOS, zo meldt De Gelderlander.

In dat programma op YouTube eisten tientallen kinderen geld terug van Wisman. Die zou in november een concert hebben geregeld in Eefde met een optreden van boyband B-Brave.

Verschillende meisjes kochten een VIP-pakket, waarmee ze onder andere een meet and greet zouden krijgen met de boyband. Dat ging nooit door. Daarom ging Tim Hofman met een grote groep meiden langs bij het vermeende woonadres van Lars Wisman.

Daar kwamen ze Wisman overigens niet tegen, maar de concertorganisator belde de presentator later wel terug. In dat gesprek bedreigde hij Hofman en hij schold hem uit.

Wisman vindt dat het programma #BOOS een te eenzijdig beeld heeft geschetst, zegt hij tegen De Gelderlander. 'Daarvoor had ik al twintig keer geprobeerd uitleg te geven. Maar hij bleef maar doorgaan en toen sloot ik uit mijn slof. Ik lijk nu een boeman, maar ik ben geen dreiger.'

'B-Brave gewoon betaald'

Het tienerfestival is helemaal niet zo slecht verlopen, gaat Wisman verder. 'Ik heb B Brave keurig 6.500 euro betaald en de zaalhouder 1.000 euro. Dat zegt Tim er allemaal niet bij.'

Verder heeft hij bussen geregeld toen het concert een week van tevoren werd verplaatst van Apeldoorn naar Eefde. 'Dat kostte me 1.500 euro maar uiteindelijk kwamen er maar vier kids opdagen.'

Hofman is niet onder de indruk. 'Hij heeft dingen verkeerd gedaan en zit nu in het nauw, dat snap ik wel.'