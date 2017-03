Eendagslente komt eraan! Morgen 15 graden

Foto: ANP

WAGENINGEN - Weer toe aan een dagje lente? Dan heeft u geluk. Zaterdag kunt u lekker naar buiten trekken, want de regen blijft even weg en we krijgen aangename temperaturen.

Door de combinatie van zonneschijn en een zachte lucht kan het morgen wel eens een mooie dag worden. Waarschijnlijk wordt het 15, lokaal 16, graden. Weerinstituut MeteoGroup in Wageningen zegt dat dit vooral in het oosten van het land het geval zal zijn. In de rest van het land is het wat minder zacht. Zondag lijkt de lente alweer even voorbij, want zondagmiddag komen wolken met regen onze kant op. Waarschijnlijk valt er zo'n vijf a tien millimeter regenwater en wordt het niet warmer dan 10 graden.