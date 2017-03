WILP - Een 22-jarige man is aangehouden voor brandstichtingen bij stichting Zozijn Zorg in Wilp. Hij heeft inmiddels bekend, meldt de politie op Facebook.

Afgelopen maanden was er regelmatig brand bij de zorginstelling in Wilp. De branden veroorzaakten onrust in het dorp.

De verdachte werd maandag al aangehouden. De rechter zal bepalen of hij wordt gestraft.

