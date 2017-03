Nadine Visser zevende in EK-finale 60 meter horden

Foto: ANP

BELGRADO - Atlete Nadine Visser uit Arnhem is vrijdagavond zevende geworden in de finale van de 60 meter horden op de EK indooratletiek in Belgrado.

De wedstrijd begon met twee keer een valse start en een chaotische organisatie, maar uiteindelijk kon werd de race afgewerkt. Met een tijd van 8,04 seconden kwam Visser niet verder dan de een na laatste plaats. In de strijd om het goud moest de Arnhemse het opnemen tegen onder anderen Alina Talay en Cindy Redeler, allebei Europees Kampioen op de 100 meter horden. De uitslag met tussen haakjes de tijd in secondes: Cindy Roleder (7,88) Alina Talay (7,92) Pamela Dutkiewicz (7,95) hanna Plotitsyna (7,96) Isabelle Pedersen (8,01) Ricarda Lobe (8,03) Nadine Visser (8,04) Susanna Kallur (8,14) Persoonlijk record verbroken De 22-jarige atlete brak eerder vandaag haar persoonlijk record met een tijd van 7,92 seconde. Visser werd met een tijd van 7,96 seconde derde in haar halve finale.