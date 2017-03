Het hele jaar de Vierdaagse lopen? Het kan!

NIJMEGEN - Vindt u vier dagen lopen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse nog niet genoeg? U kunt hem ook gewoon het hele jaar door lopen, eventueel met wat hulp van een nieuwe app.

De app is bedacht door het Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen (RBT KAN) en de Vierdaagseorganisatie.

'Met de Alledaagse kan men het hele jaar door de Vierdaagse lopen in Nijmegen en omgeving. Je kunt met de route-app vanaf een zelfgekozen locatie op pad. Onderweg worden er bijvoorbeeld tips gegeven en info over highlights', vertelt Herre Dijkema van RBT KAN.

Met de app kun je alle routes van de Vierdaagse lopen, met de bijbehorende doorkomstgemeenten. Zo is de app ook geschikt als trainingsroute voor de wandelaars van komende zomer.

Wandelaars kunnen zowel de 30, 40 als de 50 kilometer lopen. Er zijn in de app ook filmpjes te zien hoe de route eruitziet tijdens van de Vierdaagse.

'Wandelaar kan nu ook natuur zien'

Marsleider Johan Willemstein denkt dat de app een uitkomst is voor de wandelaars. De wandelaars genieten namelijk vaak van de sfeer en de sportieve prestatie tijdens de Vierdaagse, maar krijgen weinig mee van de natuur. 'Daarom zijn we ervan overtuigd dat we met dit product veel wandelaars een groot plezier doen.'