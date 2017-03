Liveblog: De Graafschap pakt verdiende voorsprong tegen NAC door Parzyszek

DOETINCHEM - De Graafschap is begonnen op de eigen Vijverberg aan de vierde en laatste periode. De enige kans om het dramatische seizoen nog goed te maken.

TUSSENSTAND 1-0

45e min: Het is rust in Doetinchem. De Graafschap terecht op voorsprong. NAC laat bitter weinig zien, eigenlijk helemaal niets.

36e min: Opnieuw een grote kans voor De Graafschap. Afgemeten voorzet Will, kopbal Parzyszek gaat van dichtbij over het doel van NAC.

GOAL!! 32e min: Piotr Parzyszek doet het weer! Hij scoort vanaf links met een bekeken bal in de verre hoek. Assist is van Driver, die als een aanvallende linksback speelt. 1-0 voor De Graafschap!

27e min: Uit een corner verlengt Van Diermen, ex-NAC Breda, de bal met het hoofd. Parzyszek kan in het doelgebied echter niets uitrichten.

23e min: Halverwege de eerste helft zijn er nog geen echte kansen geweest. Alleen wat kleine mogelijkheden voor De Graafschap dat wel duidelijk het initiatief heeft. De thuisploeg wint ook de meeste duels.

18e min: domme gele kaart voor Bryan Smeets die zijn tegenstander op de middenlijn aan zijn shirt vast pakt.

10e min: nog weinig gebeurd op De Vijverberg. De Graafschap is het meest dreigend in de openingsfase.

20.00 uur: de wedstrijd is begonnen. De reserves nemen, vooral balend, plaats in de dug-out

19.59 uur: spanning bij Bryan Smeets en zijn ploeggenoten in de tunnel

19.44 uur: Het belooft overigens druk te worden vanavond. De Graafschap - NAC Breda blijft een mooi affiche. Twee volksclubs tegenover elkaar met een fanatieke enthousiaste aanhang. Beide supporterskampen hebben ook echt een goede relatie met elkaar. Bepalend daarin was de indrukwekkende wijze waarop de fans van De Graafschap de overleden speler Ferry van Vliet herdachten in 2002 op De Vijverberg. Sindsdien is er band tussen de fanatieke fans.

19.42 uur: Ook een jeugdelftal van Eerbeekse Boys is aanwezig op De Vijverberg.

19.35 uur: De flamboyante Henk de Jong neemt een kwartier voor aanvang nog alle tijd voor de trouwe fans van De Graafschap.

19.31 uur: de warming-up van De Graafschap. Geen verrassingen. Koolhof (zie foto), Van Mieghem en Van Overbeek onder meer op de bank. Toch veel creativiteit bij de reserves.

19.22 uur: Hier wordt trainer Henk de Jong van De Graafschap geïnterviewd.

19.21 uur: De supporters hebben weer nieuwe hoop nu er twee keer achter elkaar gewonnen is

19.06: Het moet gebeuren voor de Superboeren. De mascotte is er klaar voor.

19.05 uur Trainer Henk de Jong houdt vast aan dezelfde winnende ploeg van vorige week. FC Dordrecht werd toen met 3-0 verslagen. Dat was de eerste uitzege sinds ruim tien maanden. Mark Diemers (zie foto onder tijdens warming up van vanavond) was de grote man met twee goals

19.00 uur Tegenstander vanavond in Doetinchem is het gerenommeerde NAC Breda, dat weliswaar beter presteert dan De Graafschap maar met een zevende plaats toch ook teleurstelt dit seizoen.