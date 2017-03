De Graafschap begint vierde periode met fraaie en verdiende zege op NAC

DOETINCHEM - De Graafschap heeft de derde zege op rij geboekt. NAC Breda kreeg op een sfeervolle Vijverberg met 2-1 klop. Het was ook meteen een prima start voor de vierde periode.

Einde liveblog

De Graafschap wint met 2-1

90+3 Hectische en spannende slotfase, maar we zitten al in de extra tijd. Doelman Bednarek is misschien wel de uitblinker vanavond.

87e min: El Jebli komt er nog bij, Smeets mag douchen

86e min: Spits Oosterwijk brengt de spanning nog terug, het wordt 2-1

GOAL!! 85e min: Van Mieghem maakt 2-0 met een prachtig schot waarbij de rappe aanvaller sterk naar binnen trekt en hard uithaalt met links.

77e min: Grote kans voor spits Oosterwijk, maar een katachtige reflex van Bednarek voorkomt de gelijkmaker. De derde overwinning op rij lonkt voor de Graafschap!

75e min: Een blessure bij NAC, waardoor ook de spelers van De Graafschap even kunnen pauzeren aan de rand van het veld.

71e min: De Graafschap pakt de grip weer helemaal terug. Goede aanval via Parzyszek en Smeets. Schot van Van Mieghem is goed, maar nog geen tweede goal.

68e min: prachtige crossbal van Van Mieghem bereikt Driver die vanaf links de bal ineens op het doel jaagt. Het schot belandt echter in de Spinnekop, de tribune met de fanatieke aanhang.

64e min: Het is van groot belang dat De Graafschap met winst deze periode begint. Maar de buit is nog lang niet binnen. NAC kopt via Dessers op de lat uit een vrije trap.

61e min: Eerste wissel De Graafschap. Van Mieghem erop, Van den Hurk eraf.

55e min: enorme kans voor NAC na geschutter achterin bij De Graafschap. Invaller Dessers omspeelt Bednarek en kan voor een leeg doel simpel scoren. Hij schiet echter in het zijnet!

54e min: De Graafschap heeft het lastiger met een nu agressiever NAC.

De spelers komen weer het veld op. De Graafschap ongewijzigd

45e min: Het is rust in Doetinchem. De Graafschap terecht op voorsprong in een matige wedstrijd. NAC laat bitter weinig zien, eigenlijk helemaal niets.

36e min: Opnieuw een grote kans voor De Graafschap. Afgemeten voorzet Will, kopbal Parzyszek gaat van dichtbij over het doel van NAC.

GOAL!! 32e min: Piotr Parzyszek doet het weer! Hij scoort vanaf links met een bekeken bal in de verre hoek. Assist is van Driver, die als een aanvallende linksback speelt. 1-0 voor De Graafschap!

27e min: Uit een corner verlengt Van Diermen, ex-NAC Breda, de bal met het hoofd. Parzyszek kan in het doelgebied echter niets uitrichten.

23e min: Halverwege de eerste helft zijn er nog geen echte kansen geweest. Alleen wat kleine mogelijkheden voor De Graafschap dat wel duidelijk het initiatief heeft. De thuisploeg wint ook de meeste duels.

18e min: domme gele kaart voor Bryan Smeets die zijn tegenstander op de middenlijn aan zijn shirt vast pakt.

10e min: nog weinig gebeurd op De Vijverberg. De Graafschap is het meest dreigend in de openingsfase.

20.00 uur: de wedstrijd is begonnen. De reserves nemen, vooral balend, plaats in de dug-out

19.59 uur: spanning bij Bryan Smeets en zijn ploeggenoten in de tunnel

19.44 uur: Het belooft overigens druk te worden vanavond. De Graafschap - NAC Breda blijft een mooi affiche. Twee volksclubs tegenover elkaar met een fanatieke enthousiaste aanhang. Beide supporterskampen hebben ook echt een goede relatie met elkaar. Bepalend daarin was de indrukwekkende wijze waarop de fans van De Graafschap de overleden speler Ferry van Vliet herdachten in 2001 op De Vijverberg. Sindsdien is er band tussen de fanatieke fans.

Ook in 2017 is de aanhang in gedachten nog bij Ferry van Vliet

19.42 uur: Ook een jeugdelftal van Eerbeekse Boys is aanwezig op De Vijverberg.

19.35 uur: De flamboyante Henk de Jong neemt een kwartier voor aanvang nog alle tijd voor de trouwe fans van De Graafschap.

19.31 uur: de warming-up van De Graafschap. Geen verrassingen. Koolhof (zie foto), Van Mieghem en Van Overbeek onder meer op de bank. Toch veel creativiteit bij de reserves.

19.22 uur: Hier wordt trainer Henk de Jong van De Graafschap geïnterviewd.

19.21 uur: De supporters hebben weer nieuwe hoop nu er twee keer achter elkaar gewonnen is

19.06: Het moet gebeuren voor de Superboeren. De mascotte is er klaar voor.

19.05 uur Trainer Henk de Jong houdt vast aan dezelfde winnende ploeg van vorige week. FC Dordrecht werd toen met 3-0 verslagen. Dat was de eerste uitzege sinds ruim tien maanden. Mark Diemers (zie foto onder tijdens warming up van vanavond) was de grote man met twee goals

19.00 uur Tegenstander vanavond in Doetinchem is het gerenommeerde NAC Breda, dat weliswaar beter presteert dan De Graafschap maar met een zevende plaats toch ook teleurstelt dit seizoen.