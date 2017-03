Volkszanger over straf voor criminele vader en zoon: 'Het recht heeft gezegevierd'

APELDOORN - 'Het is enorm mooi nieuws, ik ben ongelooflijk opgelucht. Het recht heeft gezegevierd', vertelt volkszanger Frank van Etten.

Gerard en Ronnie van H. uit Apeldoorn, die verdacht worden van het afpersen van de volkszanger en het in brand steken van de auto's van Van Etten, zijn door de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot acht en zeven jaar cel voor onder andere mensenhandel.

'Ik krijg de hele dag al felicitaties, het is super lief om dit van duizenden mensen te krijgen. Niet alleen ik, maar te veel mensen zijn benadeeld. Ik ben er erg van geschrokken hoeveel mensen last hebben gehad van deze twee heren', zo vertelt de 35-jarige volkszanger tegen Omroep Gelderland. 'Vanavond ga ik lekker een bacootje drinken.'

De vader (51) en zoon (25) zijn vrijdag schuldig bevonden aan mensenhandel, afpersing en oplichting. Ook hebben ze leiding gegeven aan een criminele organisatie. De mannen hebben vrouwen tot prostitutie gedwongen in een illegaal bordeel in Apeldoorn en bordeelbezoekers werden gechanteerd. Een van hen is voor tienduizenden euro's afgeperst.

Nietsontziende mannen

De slachtoffers van Gerard van H. en zoon Ronnie uit Apeldoorn zijn tevreden over de straffen die twee vandaag hebben gekregen.

Edmond Baert is ook slachtoffer. Hij denkt dat ze niet zullen leren van die straffen. 'Het zijn nietsontziende mannen. Ik kreeg een pistool op mijn hoofd en zo hebben ze meer mensen bedreigd. Ze zijn erg creatief en ik denk dat ze ook zo doorgaan in de toekomst.'

