VVCS helpt Achilles bij soap rond Franse doelman

GROESBEEK - Achilles'29 dacht ruim een maand geleden een nieuwe doelman te hebben binnengehaald.

Maar Antoine Goudet heeft nog altijd geen minuut gespeeld voor de Groesbeekse club. De Fransman is namelijk niet speelgerechtigd verklaard door de KNVB en het dreigt een regelrechte soap te worden.

"Wij snappen er ook niks van", verklaart technisch manager Frans Derks. "De KNVB roept van alles. Nu gaat de spelersvakbond VVCS een poging wagen om hem te helpen. Het probleem is dat hij eind vorig seizoen nog een paar wedstrijden voor Magreb heeft gekeept. En daarna is hij naar Engeland gegaan. En officieel mag je van de KNVB niet twee keer per seizoen een overschrijving aanvragen."