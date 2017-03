Van der Gouw keek 27 jaar niet naar penalty in bekerfinale

ARNHEM - 27 jaar geleden stond keeper Raimond van der Gouw met Vitesse in de bekerfinale tegen PSV. Die wedstrijd ging toen verloren en de huidige keeperstrainer speelde een grote rol in die wedstrijd. Dit jaar staat hij als keeperstrainer weer in de finale met Vitesse.

'De spanning liep woensdag hoog op, je bent zelf namelijk niet in staat om iets te doen', vertelde hij vrijdag in De week van Gelderland van Omroep Gelderland. 'Op de bank ben je zenuwachtiger, gelukkig ging het goed. De ontlading was na afloop ook groot en de jongens zaten zingend in de kleedkamer. Maar nu gaat de focus op de competitie en in april moet de bekerfinale weer leven.'

Bij de Vitesse-supporters leeft hoop, de hoop dat het 27 jaar na de laatste bekerfinale nu wel gaat lukken. In 1990 werd verloren van PSV.

Raimond van der Gouw speelde een belangrijke rol in die wedstrijd, hij veroorzaakte een penalty. 'Het is de eerste keer dat ik hem terugzie na 27 jaar. Het is nog altijd zeer teleurstellend dat je door een penalty verliest en zelf in de 90e minuut nog een penalty mist (door AZ-trainer John van den Brom, tegenstander in de finale, red.)'

Ook de supporters zijn die dag nog altijd niet vergeten. 'Je eet niet en drinkt niet van de zenuwen. Je gaat met een bus mee en die spanning voel je dan al meteen. Dan kom je in het stadion en zing je de hele tijd en wordt er vuurwerk afgestoken. Dat is geweldig om mee te maken, dat vergeet je nooit meer', vertelt supporter Geert van Leeuwen in De Week van Gelderland.

Vitesse-fan Niels de Graaf weet nog goed dat hij die dag de nederlaag in zijn eentje moest verwerken. 'Ik mocht van mijn studie niet naar De Kuip. Dus moest ik op een klein zwart-wittelevisietje kijken. Niemand waarmee je dan even na kan praten.'

Raimond van der Gouw kijkt niet alleen terug naar die finaledag van 27 jaar geleden, maar ook alvast vooruit naar 30 april. 'Ik kan mijn keeper (Eloy Room) aardig voorbereiden. Ik hoop dat we niet afhankelijk zijn van penalty's in die wedstrijd, het mooiste zou zijn om het in de reguliere speeltijd te beslissen. Mocht het dan toch op penalty's aankomen, dan spreek ik natuurlijk wat af met de keeper.'

