Toch betaald parkeren aan de Waal in Tiel

TIEL - Er blijft toch ruimte voor betaald parkeren aan de Waalkade in Tiel. Na de opening van de nieuwe parkeergarage aan de Westluidense Poort deze maand, zouden van de 700 parkeerplaatsen aan de Waal er op termijn 200 overblijven uitsluitend voor vergunninghouders. Maar dit wordt nu anders.

Volgens Gert Jan van Ingen van Ondernemersvereniging Hart van Tiel heeft wethouder Melissen in een gesprek toegezegd dat bij voldoende ruimte er ook op de 200 overgebleven plaatsen betaald geparkeerd mag worden.

Parkeerplaatsen liggen verder weg

Horecaondernemers aan het Plein willen het betaald parkeren aan de Waal behouden. Ze zijn bang omzet te verliezen omdat de parkeergarage verder weg ligt. De parkeerplaatsen aan de Waal liggen juist op korte afstand. De ondernemers zijn een petitie gestart, die is inmiddels door meer dan 1200 mensen is ondertekend.

De gemeente zei eerder dat de exploitatie van de nieuwe parkeergarage erop berekend was dat betaald parkeren aan de Waal zou verdwijnen.

Volgens centrummanager Van Ingen kan de wethouder de afspraken van vandaag ook los van de raad maken, omdat het om een bevoegdheid van het college gaat. Toch komt het parkeerbeleid in Tiel komende dinsdag nog terug in de commissie.

Nog niet helemaal tevreden

Maar ook met de nieuwe situatie zijn de centrumondernemers nog niet helemaal tevreden. In Tiel is het 15 dagen in het jaar vrij parkeren en de ondernemers zouden graag zien dat de 500 parkeerplaatsen die nu aan de Waal gaan verdwijnen voorlopig beschikbaar blijven om de toeloop op die dagen aan te kunnen.

Voor dat verzoek verwees de wethouder door aan de raad, aldus Van Ingen.

De gemeente Tiel heeft zelf nog niet gereageerd.