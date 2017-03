Koning komt naar Burgers' Zoo

Foto: ANP

ARNHEM - Koning Willem-Alexander komt vrijdag 31 maart naar dierenpark Burgers' Zoo in Arnhem. Hij is aanwezig bij het 10-jarig jubileum van de stichting Future For Nature.

Tijdens dat jubileum worden ook de jaarlijkse Future for Nature Awards uitgereikt aan drie internationale jonge natuurbeschermers. Die awards hebben het doel om aandacht te houden op de activiteiten van jonge natuurbeschermers. De winnaars krijgen 50.000 euro waarmee zij hun werk voor de natuur kunnen voortzetten. Ook krijgen ze een platform om hun activiteiten wereldwijd onder de aandacht te brengen.