Geen fusie tussen Achterhoekse thuiszorgorganisaties

ULFT - De fusie van zorgorganisaties Azora, Careaz, Marga Klompé en De Gouden Leeuw Groep is van de baan.

Na 'diepgaand onderzoek' is om financiële redenen besloten geen nieuwe gezamenlijke thuiszorgorganisatie in de Achterhoek op te richten.

'De nieuwe organisatie vraagt forse investeringen die de komende jaren niet terugverdiend kunnen worden', zo laat Careaz Thuiszorg weten. 'Dat trekt een te zware wissel op de moederorganisaties.' Bovendien is het volgens nu eenvoudiger om op eigen benen te staan doordat de tarieven voor thuiszorg licht zijn gestegen.

Vanaf 2015 werd er door de partijen gezocht naar manieren om intensiever samen te werken. 'Aanleiding daarvoor was de ingezette hervorming van de langdurige zorg', zegt Careaz. 'Om langer zelfstandig thuiswonen voor onder meer mensen met dementie mogelijk te maken, was en is vernieuwing nodig.'

Hoewel een fusie van de baan is, blijven de vier partijen met elkaar samenwerken.



