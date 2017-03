Popalzay gaat zinnen verzetten bij Afghaanse nationale ploeg

GROESBEEK - Een jaar geleden was Omid Popalzay de revelatie van Achilles'29.

Maar de aanvaller is behoorlijk buiten beeld geraakt. "Het zelfvertrouwen is omlaag. Vorig jaar speelde ik elke wedstrijd, maar nu is de concurrentie vergroot. Invallen is best lastig in de Jupiler League. Maar ik ben ervan overtuigd dat ik het zeker ga laten zien als ik meer minuten krijg. Maar nu is het meestal lange ballen. Ik heb liever voetballen en aan de bal zijn. Maar dat hebben wij als Achilles zijnde ook niet veel. We hebben wel hoop dat we erin kunnen blijven. Het kan misschien gek klinken, maar ik denk dat het nog wel kan."

Nationale ploeg

Toch is Popalzay weer geselecteerd voor de nationale ploeg voor Afghanistan. "We vliegen 15 maart naar Qatar voor een trainingskamp. Dan oefenen we tegen Singapore en op 28 maart spelen we in Tadzjikistan in de kwalificatie voor de Azië Cup tegen Vietnam. Ik mis dan wel de wedstrijd tegen Almere City met Achilles. Ik ga daar mijn kansen pakken. Ik weet zeker dat ik basisspeler kan worden. Er is een nieuwe trainer."