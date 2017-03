Zorgen bij voedselbank: meer klanten, minder inkomsten

WIJCHEN - De voedselbank in Wijchen en Beuningen maakt zich grote zorgen. Er dreigen financiële problemen omdat er veel minder donaties binnenkomen dan een paar jaar geleden. En dat terwijl steeds meer mensen noodgedwongen gebruik moeten maken van de hulp van de voedselbank.

Er leven meer dan tweehonderd mensen in Wijchen die een beroep moeten doen op de voedselbank, ongeveer het dubbele ten opzichte van een paar jaar geleden.

Sommigen willen hun verhaal doen, maar niet herkenbaar in beeld.

'Hoezo trekt de economie aan?'

'Je schaamt je toch', zegt één van hen. 'Ik heb altijd een goeie baan gehad, altijd goed verdiend, eigen huis gehad, eigen zaak gehad. Dat gaat allemaal weg op een gegeven moment en je houdt niks meer over. En dan heb je wel een probleem.'

'Het lijkt alleen maar slechter te gaan met de economie in plaats van beter', vult een ander aan. 'Er zijn heel veel mensen in Nederland die het heel slecht hebben. Dus ja, hoezo trekt de economie aan?' Weer een ander: 'Daar is voor ons nog niets van te merken in ieder geval. Absoluut niet.'

Voor hen is de crisis nog lang niet voorbij. 'Zolang er nog zoveel mensen bij de voedselbank moeten aankloppen, is de crisis niet voorbij,' vertelt voorzitter van de voedselbank Dianne van Hoof. 'Ik zie bij ons alleen maar toename van pakketten.'

Voedselbank wordt zelf ook armer

Het zijn stuk voor stuk schrijnende verhalen die de Wijchense voedselbank binnenkomen. Van Hoof: 'Dat vind ik heel erg triest. Ik heb ook heel veel respect voor die mensen en ik vind het ook heel erg voor ze dat ze eigenlijk zo arm zijn, want dat zijn ze.'

De voedselbank wordt zelf ook armlastiger. In de hoogtijdagen van de crisis stroomden de donaties binnen. 'We kregen heel veel geld', herinnert de voorzitter zich. Maar nu er meer mensen dan ooit bij de voedselbank aankloppen, komt er bijna geen geld meer binnen.

Groeiende kloof tussen arm en rijk

'Da's best een probleem', verzucht Van Hoof. 'Ik denk als we niet extra ondersteuning krijgen van wie dan ook, dan denk ik dat we het eind van het jaar in de grote financiële problemen komen.'

En bij wie moet de voedselbank zelf dan aankloppen? Intussen vliegt de inhoud van de voedselkratjes de deur uit. Eten, voor de slachtoffers van de groeiende kloof tussen arm en rijk.

'Dat vind ik wel ja', besluit één van de voedselbankklanten. 'Als ik één of andere minister te spreken krijg, dan zal ik eens een hartig woordje met hem praten.'