Vijf redenen waarom Vitesse de bekerfinale gewoon gaat winnen

ROTTERDAM - Historisch gezien wordt de bekerfinale tegen AZ geen makkie voor Vitesse. Van de voorgaande 47 onderlinge eredivisie- en bekerontmoetingen wonnen de Arnhemmers slechts veertien keer. Toch zijn er vijf redenen waarom Vitesse de bekerfinale wint:

Laatste wedstrijd was Vitesse de sterkste

De laatste keer dat beide teams elkaar troffen, was op 29 januari dit jaar. Zowel Vitesse als AZ had midweeks gespeeld in de kwartfinale van de beker.

De Arnhemmers schakelden daarin Feyenoord uit (2-0) en de Alkmaarders waren nipt te sterk voor sc Heerenveen (1-0). Vitesse zette vervolgens in GelreDome de goede vorm door en won met 2-1 van AZ. Baker en Nathan verzorgden de Arnhemse productie.

Vitesse speelde prima in Alkmaar

Vitesse speelde dit seizoen in Alkmaar een prima wedstrijd en kwam via Baker en Van Wolfswinkel verdiend op voorsprong. De zege leek op 15 oktober 2016 lang een zekerheid, maar in het laatste kwartier ging het mis.

AZ-invaller Muhren bezorgde zijn ploeg met een dubbelslag alsnog een punt. Hoewel het eindresultaat teleurstellend was, boden de eerste 77 minuten genoeg aanknopingspunten over hoe de Alkmaarders bestreden moeten worden.

Enige bekerconfrontatie won Vitesse

De enige keer dat beide kemphanen elkaar troffen in het bekertoernooi was ruim anderhalf decennium geleden, 7 februari 2001. Ook tijdens die kwartfinalewedstrijd in Arnhem kwam de thuisploeg op voorsprong. Zongo en Sikora scoorden.

De aansluitingstreffer van Perez kwam te laat, waardoor de Arnhemmers doorbekerden. Vitesse zou in de halve finale overigens na penalty's verliezen van latere winnaar FC Twente.





Foto: ANP

Een bekerfinale is een wedstrijd op zich

Het is lastig te voorspellen wie de bekerfinale wint. Wie had van tevoren verwacht dat PEC Zwolle in 2014 Ajax met grote cijfers naar huis zou sturen (5-1)? Of dat clubs als - met alle respect - FC Groningen, sc Heerenveen en FC Utrecht de beker (zo vaak) zouden winnen? Dus hoewel AZ al vier keer eerder de finale won en dat Vitesse de voorgaande drie keer de eindstrijd verloor, zegt niets over de wedstrijd op 30 april.

John van den Brom speelde van 1986 tot 1993 en van 1996 tot 2000 voor Vitesse. Daarnaast was hij in het seizoen 2011-2012 trainer van de club. Met deze historie is het natuurlijk niet onlogisch dat Van den Brom hoopt dat de Arnhemmers de beker winnen.

Het enige probleem is dat hij momenteel trainer is van tegenstander AZ. Toch heeft Van den Brom nog iets goed te maken. In de voorlaatste keer dat de Arnhemmers in de finale stonden, was hij speler van Vitesse.

Tijdens de eindstrijd tegen PSV kreeg hij in blessuretijd dé kans om een verlenging af te dwingen. Zijn penalty werd echter gekeerd door PSV-doelman Van Breukelen, waardoor de Eindhovenaren de beker mee naar huis namen. 30 april is dus een mooie gelegenheid om deze mispeer goed te maken.



Foto: ANP

