CDA: 'Forse bezuiniging op bieb wat ons betreft van tafel'

OPHEUSDEN - De voorgenomen bezuiniging van 200.000 euro op de bibliotheken in Neder-Betuwe gaat waarschijnlijk niet door. Wat het CDA betreft is de bezuiniging van tafel.

De SGP, de grootste partij in de gemeente, liet donderdagavond na afloop van een raadsbijeenkomst over de toekomst van de bibliotheken al doorschemeren niet langer fors in het bibliotheekwerk te willen snijden.

Daarmee is er in de raad geen meerderheid meer voor de bezuiniging. Helemaal zeker is het nog niet, donderdag 9 maart neemt de gemeenteraad een definitief besluit.

Bieb kan nauwelijks goedkoper

Uit onderzoek naar Bibliotheek Rivierenland blijkt dat de bibliotheek in de huidige vorm eigenlijk nauwelijks goedkoper kan. Het college van Neder-Betuwe stelt de raad daarom ook voor om af te zien van zo'n forse bezuiniging. Wel is het mogelijk om zo'n 10.000 euro te kunnen besparen, door niet alle door Bibliotheek Rivierenland aangeboden modules af te nemen.

De raad hoopte flink in de kosten voor de bieb te kunnen snijden, omdat de voorziening de gemeente veel geld kost. 'Zeker als die kosten worden afgezet tegen het aantal leden van de bieb is het erg duur', zegt fractievoorzitter Herma van Dijkhuizen.

Maar de partij vindt een goede bibliotheekvoorziening in de gemeente belangrijk. De vier vestigingen moeten als het aan het CDA ligt dan ook allemaal openblijven.