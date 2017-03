Jubilerende voetbalclub SEH deelt gebak uit in woon-zorgcentra

HEERDE - Wie jarig is trakteert. Zo denken de leden van voetbalvereniging SEH uit Heerde er in ieder geval over. Pupillen van de club, die 1 maart 60 jaar bestond, verrasten zaterdagochtend de bewoners van vijf woon-zorgcentra in Heerde met taarten.

SEH, dat staat voor Sportclub Excelsior Heerde, is opgericht op 1 maart 1957. De voetbalvereniging telt zo'n 760 leden en is de afgelopen jaren flink gegroeid. Het 60-jarig bestaan wordt uitgebreid gevierd met een feestavond, een receptie en allerlei activiteiten voor de jeugd. Niet voetballen, maar taart uitdelen De club wil de hele gemeenschap laten meedelen in de feestvreugde. De jeugdleden hadden zaterdag geen wedstrijd op het programma staan en konden daardoor taarten uitdelen in de woon-zorgcentra. Het ging om ruim 200 gebakjes. Ook later dit jaar, in juni, zijn er nog jubileumactiviteiten. Zo komt oud-PEC Zwolle een wedstrijd spelen tegen het eerste elftal van SEH.