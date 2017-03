Stukje Amsterdam Arena komt naar Gelderland

NIJKERKERVEEN - De Amsterdam Arena, het stadion van Ajax, komt naar Nijkerkerveen. Nou ja.. niet helemaal, een klein deel daarvan. Voetbalclub de Veensche Boys krijgt namelijk een aantal stoelen uit het stadion van de Amsterdammers.

'Het gaat om een paar honderd stoelen', vertelt kantinebeheerder Bert Veer. Hij verzekert dat het geen stunt is. 'Ik ben bevriend met de vader van Ajax-speler Donny van de Beek. We zaten een aantal weken geleden te kijken naar een wedstrijd van hem en toen vertelde hij dat alle stoelen in het stadion vervangen zouden worden.'



Daar sprong Veer meteen op in. 'Ik vroeg hem of wij misschien enkele stoelen konden krijgen voor nieuwe tribune, die rond de jaarwisseling klaar moet zijn. De vader van Donny heeft toen overlegd met de directie van Ajax en die heeft toegezegd. We gaan maandag even kijken, want we willen het liefst stoelen in onze kleuren, blauw-wit.'

'De helft van de vereniging is blij'

Veel jonge voetballertjes van de vereniging zijn er blij mee, maar niet allemaal. 'Ongeveer de helft hè', zegt Veer. 'Zo gaat dat, de ene helft is voor Ajax, de andere helft voor Feyenoord. Maar ze vinden het natuurlijk prachtig en een eer voor de vereniging.'