Agente schoot terecht op man met slagersmessen

Foto: Archief

AALTEN - De politieagente die in 2016 aan de Grote Moate in Aalten een 28-jarige man in zijn been schoot, wordt niet vervolgd. Volgens de Rijksrecherche handelde ze 'rechtmatig'.

Het incident gebeurde op donderdag 18 augustus. De politie had even daarvoor een melding gekregen dat een man door het lint was gegaan en een vrouw met een steekwapen had bedreigd. Toen de agenten de man op de Grote Maote benaderden, werden zij door hem bedreigd met slagersmessen. De politie gebruikte vervolgens pepperspray maar de man reageerde hier niet op. Hij achtervolgde de politieagente met een hakbijltje en werd daarna in zijn been geschoten. Onderzoek Op basis van het onderzoek van de Rijksrecherche oordeelt het Openbaar Ministerie nu dat de politieagente een beroep deed op noodweer. 'De agente heeft gehandeld zoals van haar verwacht mocht worden in de uitoefening van haar taak en bevoegdheid als politieambtenaar. De agente had gegeven de omstandigheden geen andere keuze dan te schieten om de veiligheid van zichzelf - maar ook van omstanders - te herstellen', schrijft het OM. De betrokkenen zijn over de uitspraak op de hoogte gesteld. Andere rechtszaak De rechtszaak tegen de 28-jarige man werd al eerder uitgesteld tot 11 mei. Zie ook: Bericht op de site van het OM

