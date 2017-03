Frank Boeijen begrijpt zijn eigen liedjes steeds beter

ARNHEM - Frank Boeijen begrijpt sommige van zijn eigen liedjes nu beter dan toen hij ze uitbracht. Dat zei de Nijmeegse zanger in de Week van Gelderland bij Omroep Gelderland.

Boeijen was te gast om te vertellen over zijn nieuwe verzamelalbum Het mooiste en het beste 2.

Dit verzamelwerk bestaat uit een boek en meerdere cd's. Om een selectie te maken van zijn beste werk luisterde Boeijen zo'n 450 liedjes van zichzelf. 'Normaal luister ik mezelf nooit terug. Maar nu dus wel, omdat het moest. Het was vreemd om dat te doen, maar het is als een fotoalbum. Veel herinneringen komen boven.'

Op de vraag of hij trots als hij de stapel met albums van zijn werk zien zegt hij: 'Ieder schijfje dat ik uitbracht heeft enorme geschiedenis, dus als je er dan tientallen gemaakt hebt dan ben je wel trots. De liedjes worden ouder en staan voor een bepaalde tijd. De liedjes veranderen niet, maar de tijd wel. Maar het mooie is dat ik sommige liedjes nu beter begrijp dan toen ze uitkwamen.'

Geen pure entertainer

Nijmegenaar Frank Boeijen, 59 inmiddels, wil mooie dingen blijven maken en heeft ook nog een boodschap te vertellen. 'Alleen vermaken laat ik over aan carnavalsartiesten. Ik wilde in de jaren 70 een heel ander soort Nederlandstalige muziek maken. Dat heb ik gedaan. Ik maak mooie teksten en mooie muziek. Dat heeft ook geresulteerd in dit mooie boek dat nu uit is.'

Met de muziek van Het mooiste en het beste 2 toert Frank Boeijen door Nederlandse en Vlaamse theaters. Hij maakte van een aantal liedjes moderne versies.