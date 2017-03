Achilles-trainer Eric Meijers wil Cambuur pijn doen

GROESBEEK - Achilles-trainer Eric Meijers heeft een hoge dunk van Cambuur, de tegenstander van zondag in Groesbeek.

"Volgens mij hebben ze samen met VVV de beste ploeg van de Jupiler League. Maar wij willen ze negentig minuten pijn doen zondag."

Meijers was onder de indruk van Cambuur in de halve finale van de beker tegen AZ. "Alle credits naar Cambuur, geweldig wat zij hebben laten zien. Ze hadden eerder in de wedstrijd wel een goal verdiend. Ze kunnen eens in de 53 jaar die finale halen. Dat is dan heel teleurstellend, maar ze kunnen heel trots zijn op wat ze hebben laten zien. Maar ze hebben een zware wedstrijd gespeeld en het is zo zondag."

Grote achterstand inhalen

"We hebben een hele brede selectie en de keuzes worden moeilijker voor mij. Dat is een goede ontwikkeling. We moeten een hele grote achterstand inhalen. Dit worden wel de weken van de waarheid. We kijken stiekem wel naar het restprogramma van Dordrecht. Maar we leven van wedstrijd naar wedstrijd."