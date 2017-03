Kees Vredeveld uit Ruurlo is Landschapsknokker van 2017

ELBURG - Kees Vredeveld uit Ruurlo is zaterdagmiddag door de Stichting Landschapsbeheer Gelderland uitgeroepen tot Landschapsknokker van 2017. Hij maakt zich al jaren vrijwillig hard voor verschillende natuurorganisaties. Vredeveld ontvangt het bronzen beeldje 'landschapsknokkertje' en vijfhonderd euro.

Gelderse Werkdag

De meeste vrijwilligersgroepen in Gelderland zijn aangesloten bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG), die hen ondersteunt met kennis, kunde en gereedschappen. De Gelderse Werkdag in Elburg, dit jaar georganiseerd door Stichting Landschapselementen Elburg, is er speciaal voor deze vrijwilligers actief in het landschap. Ieder jaar wordt op die dag de Landschapsknokker van het jaar uitgeroepen.

‘Met de poten in de modder staan’

De Landschapsknokker is een vrijwilliger die zich bijzonder inzet voor het landschap en die het daarom verdient om in het zonnetje gezet te worden. In de nominatie staat: "Kees staat al bijna 25 jaar klaar als bestuurder en terreinbeheerder bij de G. A. van der Lugt stichting. Die stichting zet zich in voor het Achterhoekse landschap. Hij stuurt daarnaast de vrijwilligers op de terreinen van Huize Dorth aan, zet zich in voor vleermuizen bij de Vleermuizenwerkgroep, is de stuwende kracht achter de uilenwerkgroep Ruurlo en tot slot is hij als imker meer dan 25 jaar actief bij de Imkersvereniging Ruurlo.

Kees is een groene duizendpoot en een onvermoeibare knokker voor het Achterhoekse landschap en voor de mensen die daar wonen en leven. Hij doet zijn werk op de achtergrond, zeer enthousiast en efficiënt. Mooi is dat hij zijn bestuurlijke werk combineert met het daadwerkelijk ‘met de poten in de modder’ staan met de vrijwilligers." De 500 euro die Vredeveld meekrijgt mag hij weer inzetten voor een landschapsproject.

Aanmoedigingsprijs

Joep Gerrits uit Winssen ontvangt de Aanmoedigingsprijs, omdat hij volgens de jury voor een vrijwilliger die nog maar kort actief is, meteen al veel voor elkaar krijgt. Gerrits is voorzitter en vrijwilliger van Stichting Dorpsboomgaard ’t Groene Hart Winssen. Sinds de herfst van 2015 is een groep van vijftien vrijwilligers actief met het herstel van een verwaarloosde oude hoogstamboomgaard bij de kerk in Winssen. Gerrits heeft zich direct bij de start van deze Hoogstambrigade positief laten gelden, eerst als lid, toen als coördinator, daarna als voorzitter en kartrekker.