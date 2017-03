Idols-hunk Bram: 'Mijn moeder zei dat ik niet kon zingen'

DIEREN - Zijn telefoon ontplofte na zijn auditie in Idols. Voor Bram Boender uit Dieren is dit het jaar dat hij kan doorbreken bij het grote publiek. De 22-jarige zanger is de gedoodverfde kandidaat om Idols te winnen. Inmiddels heeft hij zijn eerst single uitgebracht.

De liefde voor het zingen zat er al vroeg in. 'Toen ik tien jaar oud was kreeg ik een gitaar van mijn vader. Toen ben ik achter YouTube gaan zitten.'

Bram speelde op zijn gitaar allerlei bekende nummers na. 'Op een gegeven moment ben ik erbij gaan zingen', vertelt Bram op Radio Gelderland.

Het interview met Bram Boender op Radio Gelderland



'Nee Bram! Je kunt helemaal niet zingen'

Zonder zangles is hij gaan oefenen. 'Dat begon niet zo heel goed', vertelt Bram. Zelfs zijn moeder zag niets in zijn zangkunsten. 'Ik weet nog wel dat ik onder de douche stond toen ik tien was. Dan komt je moeder wel eens binnen en toen zei ik: mam kan ik eigenlijk zingen?' Zijn moeder was toen duidelijk: 'Nee Bram! Je kunt helemaal niet zingen.'

De auditie van Bram Boender in Idols



'Jij bent echt zo’n Idol'

Toch ging Bram door met oefenen en werd steeds beter. Drie weken geleden mocht hij auditie doen in Idols. De jury was vol lof.

‘Ik durf te voorspellen dat jij heel ver gaat komen in het programma. Jij bent echt zo’n Idol’, zei jurylid Jamai Loman. Bram werd door de jury unaniem naar de volgende ronde gestemd.

Samen met Gerko van Kampen en Edgar Masselink bracht hij kort voor zijn Idols-avontuur de single Everything to me uit.

De single 'Everything to me' live in de studio van Radio Gelderland



Woensdagavond is Bram weer in Idols te zien.