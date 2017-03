Overvallers snackbar namen kassalade mee: geld op straat te vinden

APELDOORN - De drie jonge mannen die donderdagavond een snackbar aan de Pinksterbloem in Apeldoorn hebben overvallen, gingen ervandoor met de kassalade. Dat meldt de politie vrijdag.

Rond 21.30 uur kwam het trio de snackbar binnen en eiste onder dreiging van een vuurwapen – of iets wat daar op leek - geld van de aanwezige medewerkers. Het zou gaan om jonge mannen tussen de 16 en 19 jaar oud. Eén van hen droeg een trui met capuchon. De kassalade werd niet veel later een paar straten verder teruggevonden.

Volgens omstanders lagen in de omgeving van de cafetaria muntstukken. Mogelijk zijn de overvallers die verloren. Het is niet voor het eerst dat overvallers toeslaan bij de snackbar. In 2011 en 2015 was de cafetaria ook al doelwit.

Zie ook: