Meer weduwen en weduwnaars kregen pijnlijke belastingbrief over scheiding

ZEDDAM - Peter Berendsen uit Zeddam is niet de enige die een pijnlijke brief heeft gekregen van de Belastingdienst. Een woordvoerder van de fiscus bevestigt aan Omroep Gelderland dat 'enkele mensen' een bericht hebben ontvangen waarin staat dat ze gescheiden zijn. De man of vrouw van deze personen is echter overleden.

'Uit ons onderzoek is naar voren gekomen dat er sprake is van een menselijke fout. We hebben naast de brief aan de heer Berendsen nog enkele gevallen gevonden', aldus de woordvoerder. Om hoeveel brieven het precies gaat, wilde ze niet zeggen. 'Maar het zijn er minder dan 50.'

Aan kanker overleden

Berendsen plaatste donderdag een foto op Twitter van de betreffende brief over zijn aangifte inkomstenbelasting. In de brief gaf de instantie aan dat Berendsen volgens de Belastingdienst-gegevens vorig jaar gescheiden is. Zijn vrouw overleed echter op 3 januari 2016 aan kanker.

'Ik stond echt aan de grond. Je trots vaart weg op zo'n moment. Ik ben niet gescheiden. Ik ben getrouwd met een vrouw van wie ik verschrikkelijk veel heb gehouden, maar die ik kwijt ben geraakt door die vreselijke ziekte', reageerde hij tegen Omroep Gelderland.

'Als de Belastingdienst gewoon gebruik had gemaakt van de basisadministratie dan hadden ze gezien dat ik weduwnaar was.'

'Voelt als postpakket'

Direct na ontvangst van de brief nam hij contact op met de instantie. Een medewerkster zei toen dat het vervelend was en dat Berendsen vrijdag tussen 14.00 en 18.00 uur zou worden teruggebeld. 'Alsof een postpakket wordt afgeleverd', vertelde hij daarover.

De woordvoerder van de Belastingdienst geeft aan dat ze inmiddels meerdere keren contact hebben proberen te krijgen met Berendsen om excuses aan te bieden: 'We hebben hem helaas nog niet te pakken gekregen. Dat komt waarschijnlijk ook omdat gisteren (donderdag, red.) is gezegd dat hij tussen 14.00 en 18.00 uur zou worden teruggebeld.'

Extra excuses

Ook met de andere ongelukkigen heeft de Belastingdienst geprobeerd contact te krijgen. Of dit in alle gevallen is gelukt, kon ze niet aangeven. Ook kon de woordvoerder niet zeggen of de getroffenen een extra excuus krijgen in de vorm van bijvoorbeeld een bloemetje.

