Voor derde dag op rij onderzoek in woning dode vrouw

OPIJNEN - De politie doet vandaag voor de derde dag op rij onderzoek in de woning in Opijnen waar woensdagochtend een 52-jarige vrouw dood werd gevonden door haar echtgenoot.

De politie gaat uit van een niet-natuurlijke dood.

Later vandaag wordt de uitslag van de sectie bekend. Dan is duidelijk waaraan de vrouw overleden is.

De buurt is erg geschrokken van het incident. Buurtgenoten vinden dat het erg lang duurt voordat er duidelijkheid is.

