Boy van de Beek mogelijk terug in basis Achilles

GROESBEEK - Boy van de Beek keert waarschijnlijk terug in de basis bij Achilles'29 in de wedstrijd zondagmiddag thuis tegen Cambuur.

De aanvallende middenvelder was zijn plek kwijt geraakt aan Imran Oulad Omar, die licht geblesseerd is. Verder maakt Doriano Kortstam zijn rentree in de basis. Dat betekent dat Jesse Edge weer terugkeert op het middenveld. Daarom keert Joey Dekkers terug naar de bank.

Coen Gortemaker en Mischa Boelens ontbreken, omdat ze langdurig ziek zijn. Mart Raterink kampt met een liesblessure. Wim Bokila (foto) is nog geschorst.

Opstelling: Te Loeke; Stankov, Beijer, Kortstam, Elders; Edge, van de Beek, Sürmeli; Versteegen, Smajic, Thoone.