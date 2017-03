Rechter: Uitbater mag feesten en partijen houden in binnenstad

NIJMEGEN - De uitbater van café-restaurant De Hemel in Nijmegen mag voorlopig door blijven gaan met zijn activiteiten. Dat heeft de rechter vrijdag bepaald. De gemeente Nijmegen had eerder gedreigd met een boete van 65.000 euro als er weer een trouwfeest in het gebouw zou worden gehouden.

Café-restaurant De Hemel is gevestigd in de Commanderie van Sint Jan in de Nijmeegse binnenstad. Omwonenden van het historische pand hadden geklaagd over de overlast door feesten in het gebouw. Zij vroegen de gemeente op te treden.

De gemeente bepaalde dat er 'activiteiten zouden plaatsvinden die in strijd zijn met het bestemmingsplan'. In dit plan wordt aangegeven dat er geen zware horeca mag worden geëxploiteerd. Bruiloften en andere feesten vallen hieronder.

Officiële trouwlocatie

De uitbater kwam met het verweer dat de gemeente de Commanderie van Sint Jan als officiële trouwlocatie heeft aangewezen. Volgens diezelfde gemeente geldt dit echter alleen voor de ceremonie van de wettelijke huwelijksvoltrekking.

Begin vorig jaar ontving de uitbater al brieven dat de feesten niet gehouden mochten worden. Omdat er daarna diverse overtredingen werden geconstateerd, dreigde de gemeente in februari dit jaar met een dwangsom: als er feesten worden gehouden, kan een boete worden opgelegd tot maximaal 65.000 euro.

'Geen zware horeca'

De uitbater was het niet eens dat de zaak in de categorie zware horeca werd geplaatst, waar feesten en muziek-/dansevenementen onder vallen. Volgens hem worden er niet elke dag borrels gehouden of verjaardagen en huwelijken gevierd.

De rechter schorste vrijdag het handhavingsbesluit. Door dit besluit mag het café-restaurant doorgaan met de activiteiten 'tot zes weken na bekendmaking van de beslissing van de gemeente op de door omwonenden ingediende bezwaren'.

Van ziekenhuis tot klooster

Het historische gebouw is één van de eerste stenen gebouwen in Nijmegen, gebouwd in 1196. Het was onder meer eerst een ziekenhuis en daarna een klooster. De ridders van de adellijke Johanniter Orde maakten er in 1214 een klooster van. Aan deze orde dankt het gebouw zijn naam.

Nadat het een ruïne was geworden door het Bombardement op Nijmegen in 1944 is het in de jaren zeventig weer herbouwd.

