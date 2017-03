Het is feest, want 200 jaar geleden werden 'we' een stukje groter

TOLKAMER - Het is vandaag feest in Tolkamer en omgeving. Daar vieren genodigden en belangstellenden dat op 1 maart 1817 Gelderland een stukje groter werd.

De provincie kreeg toen verschillende dorpen van Duitsland, het toenmalige koninkrijk Pruisen. Het gaat om Lobith, Tolkamer, Leuth, Kekerdom en Hulhuizen. Deze gebeurtenis is reden voor een feestje in de gemeenten Rijnwaarden en Berg en Dal.

We raakten overigens ook wat kwijt, de Schenkenschans (Stadt Kleve) en een stukje van het graafschap Bergh.

Wie vermoordde de dominee?

Hoe dan ook is het feest in Tolkamer, met om 11.30 uur op de Europakade een openluchtspel om de overdracht van Tolkamer en Lobith te herdenken. De plaatselijke toneelvereniging speelt een legende uit die tijd: wie vermoordde dominee Reifferscheidt?

Speciale gast is Commissaris van de Koning, Clemens Cornielje. Hij werd zelf geboren in Lobith. Cornielje neemt de akte van overdracht in ontvangst.

Nog meer gezelligheid

De feestelijkheden houden niet op in Rijnwaarden, maar gaan over het water naar Kekerdom en Leuth die ook op 1 maart 1817 Nederlands werden. In Kekerdom ondertekent de Commissaris van de Koning de akte van overdracht in het bijzijn van burgemeester Schadd-de Boer van de gemeente Rijnwaarden en burgemeester Slinkman van de gemeente Berg en Dal.