NEC-trainer Hyballa klaar voor Van der Gijp en Derksen

NIJMEGEN - NEC-trainer Peter Hyballa wacht zondag de thuiswedstrijd tegen Heracles, maar vrijdagavond heeft hij ook een interessante uitwedstrijd.

De Duitser gaat in de slag met René van der Gijp en Johan Derksen bij Voetbal Inside.

"Ik ben zes weken geleden uitgenodigd. Dan ga ik niet na vijf nederlagen op rij afzeggen. Het is toch leuk. Ze maken iedereen af, mij ook. Niemand hoort graag gestoorde idioot, maar ik heb geen probleem om daar te gaan zitten. Ik hoop dat het veel over voetbal gaat. Maar als het ordinair wordt, kan ik dat ook."

Hyballa wil tegen Heracles wat anders zien dat afgelopen weekend tegen Sparta. "Dat was een hele slechte wedstrijd. We moeten veel veranderen, alles. Dat weten we. Met vijf man achterin zie ik niet zo, want we hebben dan juist vaak maar drie man in lijn staan. Vier man achterin is niet per se offensiever. Dat was niet het probleem tegen Sparta. We konden de bal niet houden, al hebben we zeven, acht of negen man daar spelen. Het probleem was niet wat er achter de bal gebeurde."