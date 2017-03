Verkeersdode na hartstilstand: werkstraf en rijontzegging geëist

ARNHEM - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in hoger beroep een werkstraf van 200 uur en een jaar rijontzegging geëist tegen een nu 68-jarige man uit Groesbeek. De verdachte veroorzaakte in maart 2014 - waarschijnlijk door een hartstilstand - een verkeersongeval, waarbij een 30-jarige motorrijder om het leven kwam.

'De schok van zijn dood ligt tot op de dag van vandaag als een zware en zwarte deken over de schouders van zijn vrouw en andere familieleden. Echter niet alleen voor het slachtoffer en zijn nabestaanden, maar ook voor de verdachte gaat het om dramatische gebeurtenissen', aldus het OM.

'De verdachte moet voor de rest van zijn leven meedragen dat hij ongewild en onbewust een verkeersfout heeft gemaakt en dat hij daardoor een ander heeft gedood. Het kan menselijkerwijs niet anders dan dat deze last zwaar op hem drukt.'

Hartstilstand tijdens rijden

De rechtbank sprak de verdachte in 2015 nog vrij. Volgens de rechter zou de 68-jarige man tijdens het rijden een hartstilstand hebben gekregen waardoor hij flauwviel. Zijn auto kwam daardoor op de verkeerde kant van de Jan J. Ludenlaan terecht. Hier kwam het tot een botsing met de motorrijder, die daardoor overleed.

Het OM ging na de uitspraak in beroep omdat het meende dat de rechtbank 'te lichtvaardig tot het oordeel is gekomen dat de verdachte geen verwijt treft'. Een forensisch arts maakte in hoger beroep een rapportage over de medische situatie van de verdachte.

'Schuld aan verkeersongeval'

Daaruit zou volgens het OM blijken dat 'een hartstilstand met bewustzijnsverlies op die dag niet in de lijn der verwachting lag'. Ook zou na die 10 maart 2014 geen problemen zijn geconstateerd die achteraf een dergelijke hartstilstand aannemelijk maken. Het OM vindt daarom ook dat de verdachte in juridische zin schuld heeft aan het fatale verkeersongeval, 'ook al is er sprake van onbewuste schuld'.

De uitspraak is over twee weken.

