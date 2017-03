Only for Men verspreidt nepnieuws, vrouwen zijn toch welkom

Foto: Only for Men

GELDERMALSEN - Hoewel donderdag anders werd beweerd, blijkt het weren van vrouwen door kledingketen Only for Men een marketingstunt. Dat laat de zaak vrijdag weten.

Donderdag kwam de kledingketen, met hoofdkantoor in Geldermalsen, in het nieuws omdat er alleen nog mannen welkom zouden zijn in de winkels. Dit om een sfeertje te scheppen van 'mannen onder elkaar'.

Vandaag kwam de aap uit de mouw: het hele verhaal bleek te zijn verzonnen.

