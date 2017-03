Mensenhandel, afpersing en oplichting: acht en zeven jaar celstraf voor vader en zoon

ARNHEM - Gerard en Ronnie van H. uit Apeldoorn zijn door de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot acht en zeven jaar cel.

De vader (51) en zoon (25) zijn schuldig aan mensenhandel, afpersing en oplichting. Ook hebben ze leiding gegeven aan een criminele organisatie. Het OM had zeven jaar voor beide verdachten geëist, de vader heeft nu dus zelfs een jaar langer gekregen.

Chantage

De mannen hebben vrouwen tot prostitutie gedwongen in een illegaal bordeel in Apeldoorn. Klanten van dit bordeel zijn gechanteerd. Een van hen is voor tienduizenden euro's afgeperst. Het tweetal heeft het verdiende geld witgewassen via een autohandel.

Er zou ook een link zijn met het afpersen en in brand steken van de auto's van volkszanger Frank van Etten.

De twee hebben hun vonnis in de cel afgewacht.

