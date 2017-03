Er op uit in de natuur: Natte laarzentocht

ARNHEM - Komend weekeinde staat weer bol van de activiteiten in de natuur. We hebben een paar evenementen op een rijtje gezet.

Alleengaande-wandeling

Nederland kent heel wat alleenstaanden. Velen hiervan houden van wandelen, maar durven niet alleen een natuurgebied te bezoeken. Dus wat is er voor een single wandelliefhebber mooier dan in contact te komen met anderen die ook graag wandelen? Geldersch Landschap & Kasteelen biedt deze mogelijkheid op zaterdag 4 maart.

Plaats: Epe

Datum: 4 maart

Meer informatie: GLK.nl

Laarzenwandeling

Verrassende laarzenwandeling door waterrijk Beekbergerwoud, ooit het laatste oerbos van Nederland. Wandel mee buiten de paden. Een perfecte tocht voor wie niet bang is voor wat modder en drassigheid en graag meer wil weten over de natuur van het Beekbergerwoud.

Plaats: Klarenbeek

Datum: 5 maart

Meer informatie: natuurmonumenten.nl



Foto: IVN

Vogels spotten

Maak een fietstocht in de Lentse en Bemmelse waarden om vogels te spotten. De waarden bieden een prachtig natuurgebied, aangelegd en toegankelijk gemaakt met struinpaden en fietspaden. De begroeiing langs en in het water, op de dijken en de daar tussenliggende velden is voor vogels een rijk voedsel- en rustgebied. Vogelaar Ben Brouwer verwacht dat wij al zomergasten te zien krijgen zoals kievit, ringmus, heggemus, grutto en tureluur. En natuurlijk is er ook een goede kans om een buizerd of torenvalk te spotten.

Plaats: Bemmel

Datum: 5 maart

Meer informatie: IVN.nl