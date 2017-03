Nadine Visser met persoonlijk record naar halve finale

BG - Atlete Nadine Visser uit Arnhem heeft zich vrijdag geplaatst voor de halve finales van de 60 meter horden op het EK indooratletiek in Belgrado.

Visser werd in haar serie tweede in een persoonlijk record van 7,92 seconde. Dat was ruim voldoende voor rechtstreekse plaatsing voor de halve finales. De tijd van Visser was ook de tweede tijd van alle series.

De halve eindstrijd is vrijdagmiddag om 16.30 uur. De finale volgt vrijdagavond.