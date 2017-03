Brouwer moet noodgedwongen pand huren: 'We willen gewoon starten'

ULFT - De Winterswijkse Michiel van der Vaart begint zijn bierbrouwerij Wentersch noodgedwongen in een huurpand aan de Groenloseweg. Hoewel dit pand niet zijn voorkeur had, wilde hij niet langer wachten om zijn droom te realiseren.



'We gaan hier uiteindelijk niet blijven', aldus de bierbrouwer. 'Hoe lang we er dan wel gaan zitten weet ik ook niet. We willen gewoon starten. Zorgen dat het bedrijf gaat lopen en de omzet gegenereerd gaat worden.' Ook al is het niet de gewilde locatie van Van der Vaart, toch heeft de locatie wel enige voordelen. 'Het bestemmingsplan hoeft niet te worden aangepast, dat is wel erg prettig. Want dat is toch altijd een lange procedure. Het is ruim, de aansluitingen lijken op orde om een brouwerij te kunnen huisvesten, er is ruime parkeergelegenheid. Het zit eigenlijk niemand in de weg.'



Nu Van der Vaart een pand heeft is een grote hobbel voor het daadwerkelijk starten van zijn brouwerij genomen. Hij wacht nu nog op het materiaal voordat hij echt kan beginnen. 'Het brouwhuis zelf wordt gemaakt in Oostenrijk', aldus Van der Vaart. 'De gistlagertanks worden gemaakt in Lichtenvoorde. Alles zal zo'n beetje naar verwachting rond eind april afgeleverd en aangesloten worden. Vanaf dat moment kunnen we feitelijk aan de slag.' Hij blijft zoeken naar een vaste vestiging, maar kan niet wachten om in ieder geval te beginnen. 'Zo is het.'