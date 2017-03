Man voor vierde keer gepakt zonder rijbewijs

EIBERGEN - Een man is donderdagnacht in Eibergen voor de vierde keer aangehouden voor rijden zonder rijbewijs. Daarnaast reed hij met een kapot achterlicht.

'Om 03.45 uur kwamen wij tijdens een surveillance op de N18 in Eibergen een voertuig tegen', zo laat de politie weten. 'Het voertuig had een achterlicht kapot en daarom is het voertuig aan de kant gezet. Tijdens de controle bleek dat bestuurder geen rijbewijs had.'



Na een zoektocht door de politiesystemen bleek de man al drie keer eerder te zijn beboet voor het rijden zonder rijbewijs. 'Blijkbaar leerde de verdachte niet van de bekeuringen en daarom is zijn auto in beslag genomen', aldus de politie.