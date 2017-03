Voetbalvereniging Lengel last jeugdwedstrijden af door overlijden

LENGEL - Voetbalvereniging Lengel heeft alle jeugdwedstrijden voor komend weekend afgelast, in verband met het onverwacht overlijden van een 43-jarige jeugdtrainer.

'Hij was graag gezien bij VVL en is altijd heel actief binnen de club geweest', schrijft de club op haar website. 'Momenteel was hij leider en trainer bij onze JO11-2, waar ook zijn zoon voetbalt.' Ook de kantine is zaterdag gesloten.



De wedstrijden van de seniorenelftallen gaan wel door. 'De senioren zullen met rouwbanden spelen en beginnen met 1 minuut stilte.'