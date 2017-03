LTO is verbaasd door gebruik stoppersregeling

ULFT - Waar er ruimte was voor tienduizend koeien bij de stoppersregeling voor de melkveehouderij, zijn er door bijna vijfhonderd boeren in totaal veertigduizend runderen aangemeld. Mark Ormel van de LTO vraagt zich af wat de invloed daarvan is op de Achterhoek.



'Wat zal opvallen is dat de stallen leeg komen te staan', aldus Mark Ormel, voorzitter bij LTO Noord in de Oost-Achterhoek. 'Het is afhankelijk wat de betreffende boer ermee doet, maar het is goed voor de sector als geheel. Ik ga er vanuit dat er genoeg boeren overblijven.' Hoewel hij geen exact aantal boeren weet dat in de Achterhoek gebruik heeft gemaakt van de regeling , spreekt hij van een zware beslissing: 'Je eindigt een bedrijf waar je zelf jaren voor gewerkt hebt en wat vaak al generaties in de familie was.'



Hij is dan ook verbaasd dat er zoveel boeren zich intekenden: 'Van te voren was de vraag of er genoeg mee zou worden gedaan aan de stoppersregeling zodat het zou krimpen.' Doel van de regeling is om de fosfaatproductie door koeien fors terug te dringen. Na de eerste ronde wordt de stoppersregeling nog twee keer opengesteld. De vergoeding zal dan wel minder bedragen dan de 1.200 euro die de boeren in de eerste ronde voor hun koe kregen.