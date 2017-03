Michael Tørnes verdedigt zo goed als zeker het doel van Vitesse

ARNHEM - De kans is vrij groot dat Michael Tørnes onder de lat staat bij Vitesse tegen PEC Zwolle. Eloy Room kampt nog altijd met liesklachten. Met de Nijmegenaar wordt geen risico genomen.

Uit de training vrijdag op Papendal stond de 31-jarige Deen ingedeeld bij het basisteam tijdens het partijspel. Room bleef binnen. De eerste keeper van Vitesse kreeg tijdens de halve finale beker tegen Sparta opnieuw last van zijn lies, maar speelde de wedstrijd uit. Voor het competitieduel van zaterdag in Zwolle lijkt de technische staf nu te kiezen voor Tørnes.

Debuut in eredivisie

Hij keepte bij zes verschillende Deense clubs. De laatste was Odense SK waar hij in de zomer van 2016 vertrok. Bij Vitesse keepte Tørnes vooral bij de beloften. Als de ervaren keeper speelt zou dat het competitiedebuut betekenen voor hem. Room stond tot nu toe alle wedstrijden onder de lat.

Geen Nathan

Verder kiest Fraser tegen PEC voor Adnane Tighadouini als aanvallende middenvelder. Dat gaat ten koste van Nathan die buiten de basis wordt gelaten door de coach. Vitesse is nog volop in de race voor de play-off plaatsen om Europees voetbal in de eredivisie. Woensdag plaatsten de Arnhemmers zich ook voor de finale van de KNVB beker. Tegenstander is AZ uit Alkmaar.