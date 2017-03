Bijzondere vondsten: van een megaspin tot een rattenslang en twee pony's

HENGELO - Medewerkers in Hengelo vonden vrijdag een mooie verrassing in een Chinees pakje: een megaspin. De Dierenambulance regio Doetinchem en Winterswijk ving de spin op. Het is niet de eerste keer dat dieren op onverwachte plekken opduiken in Gelderland. Een bloemlezing van zeven gevallen.

Geïmporteerde megaspin

15 à 20 centimeter. Zo groot was de spin die zich vrijdag verschanste in het magazijn van de Hengelose zaak. Het ging om een zogenoemde Huntsman Spider, een van de grootste spinnensoorten ter wereld. Het dier was meegekomen met een pakje uit China. De Dierenambulance regio Doetinchem en Winterswijk heeft de spin opgevangen.



Foto: Dierenambulance regio Doetinchem en Winterswijk

Mysterieuze pony

Hoe de pony in Vaassen opdook, is nog steeds niet bekend. Maar vorig jaar stond het dier gewoon op de Julianalaan. De plaatselijke politie besloot daarop een oproep te plaatsen: van wie is deze mysterieuze pony? Of de eigenaar zich uiteindelijk gemeld heeft, is niet bekend.



Foto: Politie

En nog een mysterieuze pony

Of het niet bijzonder genoeg was, dook er in januari 2016 al een andere mysterieuze pony op. Dit dier was vastgebonden aan een lantaarnpaal in de Begoniastraat in Barneveld. De shetlandpony werd meegenomen naar het politiebureau en kreeg daar hooi en water. Niet veel later werd de eigenaar opgespoord. Waarschijnlijk was het dier losgebroken en door een toevallige passant aan de lantaarnpaal vastgebonden.

Rattenslang, deel 1

Een medewerker van de gemeente Doetinchem was in oktober 2015 nietsvermoedend bezig bij een ondergrondse afvalcontainer toen hij plotseling een bijzondere ontdekking deed. Een rattenslang had zich daar verstopt. Waarschijnlijk had iemand het 1.60 meter lange dier in de afvalcontainer gedumpt. De reptielenopvang De Slangenkuil in Apeldoorn ving de slang uiteindelijk op.



Foto: Archief

Kat in de (kerstspullen)zak

Bij een bloemenveiling in Ede werd in september 2015 bijna letterlijk een kat in de zak gekocht. Het dier lag tussen de kerstspullen. De kat was waarschijnlijk met een vrachtwagen meegekomen. Of de eigenaar is gevonden, is niet bekend.



Foto: Dierenasiel De Hof van Ede

Rattenslang, deel 2

Ook in het Drutense Puiflijk werd een rattenslang gevonden. Het dier - van ongeveer een meter groot - kroop door de tuin van een huis aan de Slootsestraat. Na een zoektocht werd de slang helemaal opgerold gevonden in een hoek. Het dier werd overgebracht naar de Dierenambulance.

Een huis vol vleermuizen

In een leeg kantoorpand aan de Veemarkt in Doetinchem werd in maart 2012 een vleermuizenkolonie ontdekt. Het ging om honderden dwergvleermuizen, die een beschermde status hadden. Krakers die in het pand woonden, merkten de dieren op. Wat er met de vleermuizen gebeurd is, is niet bekend.

