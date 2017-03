Foutje, bedankt; Winterswijk vergeet twee stembureaus

WINTERSWIJK - De gemeente Winterswijk is twee stembureaus vergeten te vermelden op de huis-aan-huis verspreide kandidatenlijst. In plaats van veertien stembureaus staan er maar twaalf vermeld.

De stembureaus in woonzorgcentra Berhof en Vredense Hof is de gemeente vergeten.

'Dat is inderdaad een foutje', aldus een woordvoerder van de gemeente. Het gaat volgens de woordvoerder om een 'administratieve fout': 'Iemand is dat gewoon vergeten in te vullen. Foutje inderdaad. Dat was uiteraard niet de bedoeling.'

Stempas

De gemeente gaat verder geen actie ondernemen om de fout te herstellen. 'Het staat wel goed op de stempas, dus we gaan er van uit dat mensen weten dat de twee stembureaus gewoon open zijn.' De Tweede Kamerverkiezingen zijn op 15 maart.