NEC waarschijnlijk zonder Kadioglu tegen Heracles

NIJMEGEN - NEC kent een aantal wijzigingen in de basisopstelling voor de wedstrijd van zondagmiddag (16.45 uur) thuis tegen Heracles.

Zo begint Ferdi Kadioglu waarschijnlijk niet in de basis. In de laatste twee wedstrijden dat hij wel vanaf de aftrap mocht beginnen, kreeg de 17-jarige middenvelder telkens kramp in de slotfase. Vermoedelijke houdt Hyballa het creatieve talent als troef achter de hand.

Jay-Roy Grot (foto) is op de weg terug van een knieblessure, maar de wedstrijd van zondag komt nog te vroeg voor de clubtopscorer. Mikael Dyrestam heeft weer twee dagen meegetraind na zijn knieblessure en zit weer bij de wedstrijdselectie. Janio Bikel keert terug na een schorsing. Of de tactiek met vijf verdedigers gehandhaafd blijft na de wanvertoning tegen Sparta (0-1), is ook maar de vraag.

Vermoedelijke opstelling: Delle; Buwalda, Dumic, Golla, Fomitschow; Bikel, von Haacke, Breinburg; Larsson/Ofosu, Mayi, Rayhi.